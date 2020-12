Piana : capannori



Parte l'iniziativa 'Natale con i tuoi... negozi'

giovedì, 3 dicembre 2020, 15:26

Ai nastri di partenza l'iniziativa 'Natale con i tuoi...negozi' promossa dall'amministrazione Menesini per supportare gli esercizi commerciali del territorio in occasione delle festività natalizie alla luce delle problematiche relative all'emergenza sanitaria. Le azioni di sostegno al commercio locale consistono nel dare supporto concreto al servizio di consegna a domicilio e nella promozione dei prodotti proposti dai negozi aderenti su un apposito mini sito internet ed una pagina facebook creando una vera e propria vetrina virtuale.

Sarà infatti attivo da domani (venerdì) il servizio di consegna a domicilio dei regali di Natale che sarà a costo zero per i commercianti e gratuito per i clienti e che sarà svolto dall'associazione 'Ascolta la mia voce' grazie ad un contributo del Comune. Il servizio sarà realizzato con un furgone, un' auto ed una bicicletta attrezzata che riportano un adesivo con l'immagine di Babbo Natale e la scritta 'Babbo Natale consegna a Domicilio' e il logo del Comune e sarà attivo, fino all'Epifania, per cinque giorni a settimana dal martedì al sabato (la mattina per il ritiro dei pacchi presso i negozi e il pomeriggio per le consegne a domicilio). Attivati anche gli strumenti di comunicazione dedicati: un mini sito web (www.nataleconituoinegozi.it) e una pagina facebook: @nataleconituoinegozi. Al momento i negozi aderenti al progetto sono quasi una quarantina e appartengono a varie categorie merceologiche: abbigliamento, alimentari, aziende agricole, giocattoli, pelletteria, pasticceria, articoli da regalo, fiori, gioielleria, materiale elettrico, estetica, parrucchiera, tessiture, lavanderia.

"Quello che sta per arrivare a causa dell'emergenza sanitaria sarà un Natale diverso dagli altri sotto vari aspetti, tra cui quello commerciale. I negozianti si trovano ad affrontare varie difficoltà e noi vogliamo essere al loro fianco supportandoli con azioni concrete – spiega il sindaco Luca Menesini-. In particolare daremo supporto nelle consegne a domicilio dei regali di Natale e per questo abbiamo creato un apposito servizio di delivery che sarà svolto da un'associazione locale grazie ad un contributo comunale. Il costo del servizio quindi non graverà sulle tasche dei commercianti e sarà gratuito per i clienti. Durante i periodi di chiusura delle attività commerciali dovuti all'emergenza Covid - prosegue il sindaco - abbiamo visto che nella nostra realtà questo è un servizio difficile da attuare per molte attività, ma lo riteniamo di fondamentale importanza sia per creare i servizi innovativi che possono attivare nuove opportunità lavorative soprattutto per i giovani anche nella fase post Covid, sia per rendere i nostri negozi competitivi rispetto alle grandi piattaforme dell'e-commerce. L'altro aiuto è sul fronte della promozione delle attività commerciali locali e dei loro prodotti attraverso canali telematici. Lanciamo l'appello alla comunità di considerare prioritariamente l'offerta locale, anche sul tema dei regali di Natale per valorizzare la spesa di vicinato e aiutare le nostre attività".



"Abbiamo ritenuto importante supportare il servizio di delivery per il comparto del commercio locale ritenendolo un aiuto concreto e valido per sostenere le nostre attività, in questo difficile momento, durante il periodo delle festività natalizie - afferma l'assessore al commercio Serena Frediani -. Accanto a questo abbiamo dato vita ad una vetrina virtuale dei negozi del territorio che aderiscono all'iniziativa dove i cittadini possono visionare i prodotti e le varie offerte promozionali natalizie. Colgo l'occasione per ricordare anche l'altra iniziativa in corso a sostegno dell'economia locale ovvero 'Il buon cibo a casa tua' rivolta al comparto della ristorazione".

Di seguito l'elenco delle attività aderenti all'iniziativa suddivise per frazioni:

Segromigno in Monte: Supermercato Sigma (alimentari),via Piaggiori Basso 77, tel. 0583/928045- 348/5174613, gabriella.giusfredi@libero.it; Bizzarro (abbigliamento), via Piaggiori 199 loc.Indiana, tel 0583/929158- abbigliamento.bizzarro@alice.it; Edikoleria (giocattoli, profumeria, articoli da regalo e stampa fotografica), Via Nuova 42A, tel. 0583/392636, edikoleria@ymail.com; Pasticceria Il Girasole (pasticceria), via Nuova, 64, tel.0583/927894 - 333/1259277- pasticceriailgirasole@gmail.com; Gioielleria DueCi (gioielleria, orologeria, laboratorio) via di Piaggiori, 151/B, tel. 0583.928844 info@gioielleriadueci.it, facebook e instagram: GioielleriaDueCi; Vellutini Elettroimpianti (materiale elettrico) via di Piaggiori, 206, tel. 0583 927874 info@vellutinielettroimpianti.it; La Chiusa di Nanni (azienda agricola) via delle Selvette, 239, tel.338 1570560, info@lachiusadinanni.it-

www.lachiusadinanni.it - Facebook: Agriturismo La Chiusa di Nanni; Colle di Bordocheo (azienda agricola) via Piaggiori Basso 123, tel.0583 929821 info@colledibordocheo.it; www.colledibordocheo.it; Facebook: bordocheo, instagram: collebordocheo.

Segromigno in Piano: Estetika Tahiti (estetica) via Don Emilio Angeli, 159, tel 340 7178234 Facebook e Instagram Estetika Tahiti; Crescere (abbigliamento 0-16) via Don Emilio Angeli, 245, tel 0583 926438 339 215730, www.crescere0-16.it. Facebbook:Crescere; Anna Abbigliamento (abbigliamento),via dei Bocchi,200 tel 0583 928466,abbigliamentoanna@gmail.com, facebook: Anna Abbigliamento.

Marlia: L'orto di Luca (alimentari), via Paolinelli 31L, tel. 0583/1712924– 347/9082134, Facebook:L'Orto di Luca, instagram: @ortodiluca; Gelomarket (Alimentari surgelati),via Paolinelli, 56A, 0583/407841, vand70@alice.it, Facebook e Instagram: Gelomarketmarlia ; Glamour (abbigliamento) via Paolinelli, 51/A, tel. 347/0726020 glamour.laboutiquedelborgo@gmail.com, Facebook: Glamour Abbigliamento e Accessori, Instagram:@glamour.laboutiquedelborgo; Frantoio di Matraia (alimentari- azienda agricola) via Cortinella, 10, tel. 0583/30060 – 333/1311286, www.frantoiodimatraia.it, Facebook e Instagram: frantoiodimataria; Principessa della Natura (erboristeria), via Paolinelli, 25/B, tel 0583 307596, 353 4077923, principessadellantura @yahoo.com; Villa Reale, Via Fraga Alta, 2 (articoli da regalo) tel. 0583 30108, info@villarealedimarlia.it Facebook e Instagram@villarealedimarlia

Camigliano: Adm Atelier della maglia (abbigliamento) Via Nuova, 155, tel.348/8838104 , Facebook: Atelier della maglia.

Gragnano: Tenuta Gaetano Spadaro (azienda agricola), via dei Pieroni, 76, tel. 3355225062, g.spadaro61@gmail.com, www.tenutagaetanospadaro.it

Petrognano: Fattoria di Petrognano (azienda agricola), via di Petrognano,13, tel. 0583 978277, 338 1255359, fattoriadipetrognano@hotmail.com.

Matraia: Fattoria Colleverde (azienda agricola) località Castello, tel 0583-402310 - 324/9842193 – info@colleverde.it, Facebook : Fattoria Colle Verde.

Lunata: Magazine (abbigliamento) via Pesciatina 193, Lunata 0583/933261, info@vestitimagazine.it, www.magazine-abbigliamento.it, Facebook: magazinelucca, instagran: magazineabbigliamento; Mercatino Fanini Arte (giocattoli e biciclette)via Pesciatina, 57, tel. 0583 961660 mercatinofanini@libero.it, Facebook: Mercatino Fanini Arte ; Vivibio (alimentari, erboristeria, cibo per animali, detersivi) Via della Madonnina 33/B ,tel. 0583 935853 - 3461421342 – info.vivibio@gmail.com, www.viviobiostore.it , Facebook e Instagram: Vivibio Capannori; Fiorista Fiordaliso (fiori e piante), via del Casalino, 30, Lunata, tel. 0583923070 - 3459835098 – fiordalisofiori@libero.it, Facebook: Fiorista Fiordaliso fiori, piante, eventi & co; Bei Viaggi (agenzia viaggi) via Pesciatina, 123, tel 0583 429499, 347 4412839

Capannori: Tabaccheria Roberti (pelletteria e articoli da regalo), via del Popolo 21, tel.0583/429202 bijouxroberti@virgilio.it, Facebook: Bijoux Roberti; Mavi Moda (abbigliamento) via del Popolo, 1, tel. 348 8963742, info@mavimoda.it, Facebook: Mavi Moda; Edicola Il Sorriso (giocattoli, cartoleria),via dei Babbi, 4, tel. 0583/923086- edicolailsorriso@gmail.com; Facebook Edicola Il Sorriso; Roberta Hair Beauty (parrucchiera, offerte pacchetti regali) Via di Ghello, tel 0583 933240 stanghellini.roberta@gmail.com, Facebook e Instagram: Roberta hair beauty; Pracchia Pierluigi Bar pasticceria (bar pasticceria), via del Popolo, 13-17, tel 0583-935427 Facebook e Instagram: pasticceria pracchia;Animatamente (animazione), via Romana, 49, tel.345 1003262, info@animatamentelucca.it, www.animatamentelucca.it.

Zone: lavanderia Deluxe (lavanderia) via Pesciatina, 319 tel 349 3259071 tizianozone@gmail.com.

Carraia: Società Agricola Carraia (azienda agricola),via della Viaccia, 2, tel. 346 2342741, Facebook: Agricola Carraia ANFASS

Pieve di Compito: Alle Camelie (azienda agricola), via della Pieve, 186, tel 393 5555740, info@alle camelie.it- www.alle camelie.it-Facebook: allecamelie.

San Leonardo in Treponzio: Le Chicche di Paola (articoli da regalo), via di Tiglio, 431, tel. 339/5632619 – paolagp@interfree.it.

Castelvecchio di Compito: Nadia Caselli tessiture (tessitura artigianale: sciarpe, stole borse, runner) via di Spigolo, 9 tel. 334 3362969 Facebook e Instagram: nadia caselli tessitura.

Le attività che sono interessate all'iniziativa possono inviare una mail all'indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it.