Piana



Pieretti porta avanti la richiesta dell'impianto di combustione, il Pd lotta contro

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:08

L'industria cartaria Pieretti porta avanti la richiesta di un impianto di trattamento e combustione di rifiuti in legno, il Pd di Marlia così chiede spiegazioni: "La cartiera ha un impianto alimentato a gas naturale, non poteva essere utilizzato quello migliorandolo - domanda - L'ambiente è già molto inquinato e la salute della popolazione a rischio. Riteniamo dunque sia diritto di tutti conoscere l'ulteriore impatto che questo avrà in termini di inquinamento e la provenienza dei rifiuti legnosi e il trattamento delle polveri".