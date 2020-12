Piana



Piscina comunale aperta per allenamento atleti tesserati federali

martedì, 29 dicembre 2020, 15:51

Da ieri (lunedì) la piscina comunale di Capannori, chiusa in seguito alle disposizioni ministeriali di contrasto al Covid, ha riaperto per consentire gli allenamenti degli atleti tesserati federali che svolgono attività agonistica. Attività, quest'ultima, consentita dal quadro normativo nazionale. Il Comune di Capannori e la Capannori Servizi hanno infatti accolto la richiesta delle società sportive afferenti alla piscina comunale di riaprire l'impianto sportivo per consentire ai propri atleti tesserati FIN (Federazione Italiana Nuoto) di proseguire gli allenamenti.

L'attività di allenamento, per ora prevista fino al 30 gennaio 2021 con possibilità di proroga, si svolge in piena sicurezza nel rispetto di tutte le norme anti Covid comprese le sanificazioni giornaliere.

Gli ingressi infatti sono contingentati sia in vasca che negli spogliatoi. In ogni corsia possono essere presenti al massimo 7 atleti, mentre per rispettare il distanziamento è prevista la presenza massima di 15 atleti per spogliatoio.

"Siamo veramente soddisfatti di poter consentire agli atleti tesserati di continuare ad allenarsi nella piscina comunale dopo circa due mesi di fermo - spiegano l'assessore allo sport, Lucia Micheli e l'assessore alle aziende partecipate, Ilaria Carmassi-. Un'attività resa possibile grazie ad un accordo raggiunto con le società sportive che manda un messaggio importante al mondo sportivo, rispetta i protocolli di sicurezza e garantisce l'equilibrio economico -. Non sono infatti molte le piscine che sono riuscite a garantire questa attività importante per chi fa agonistica. Ringraziamo la Capannori Servizi e, in particolare, il direttore Antonio Sconosciuto per l'impegno profuso per raggiungere questo obiettivo e tutti gli operatori della piscina".

La piscina è aperta, soltanto per gli atleti tesserati federali, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.15 alle 21 e il martedì, giovedì e sabato dalle 14.30 alle 17.15.