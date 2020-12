Rotary, consegnate mascherine e tute alla Misericordia di Camigliano

Altri articoli in Piana

sabato, 5 dicembre 2020, 16:56

Il Consorzio 1 Toscana Nord è attivo sul territorio di Lucca e della Piana, per affrontare la copiosa pioggia che da ieri sera sta battendo sul territorio

sabato, 5 dicembre 2020, 13:40

Porcari e i suoi commercianti sono intenzionati a festeggiare il Natale con lo spirito più ottimista possibile, nonostante il momento storico difficile che stiamo vivend

sabato, 5 dicembre 2020, 11:43

Sono in corso i lavori di riqualificazione della fermata dei bus in piazza Aldo Moro a Capannori. Gli interventi prevedono la realizzazione di una pensilina coperta, di un marciapiede e di uno spazio di sosta per l'autobus

sabato, 5 dicembre 2020, 11:03

Bilancio positivo ad un anno dal suo avvio per il servizio sperimentale di raccolta dell'olio lubrificante usato proveniente da motori attivato alle isole ecologiche di Salanetti 2 e di Coselli

venerdì, 4 dicembre 2020, 19:35

"Contrario", "Contrario", "Contrario". E' questo l'eco che risuona in consiglio comunale ogni qualvolta la maggioranza si trova di fronte a proposte provenienti da Fratelli d'Italia". Attacca così Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:28

Sono destinati all'acquisto di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e della casa e farmaci. Tutti i requisiti necessari per fare domanda