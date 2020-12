Piana



Scontro tra due auto ad Altopascio: cinque persone finiscono in ospedale

mercoledì, 30 dicembre 2020, 20:16

di gabriele muratori

Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio poco dopo le ore 16 nella zona di Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio, dove due auto, una Bmw e una Peugeot, si sono scontrate violentemente ad uno degli incroci sulla Via per Corte Casali. Gravi le condizioni dei due ragazzi all'interno della Peugeot, dei quali, uno dei due è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca per i vari traumi subiti al corpo e alla testa.

Serie ma mano gravi le condizioni degli occupanti dell'altra vettura, padre, madre e figlio piccolo di circa un anno, che hanno riportato pure loro vari traumi oltre a tanto spavento, soprattutto per il bambino, attualmente sotto osservazione presso la pediatria del San Luca.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Lucca per liberare i due giovani dalle lamiere, i quali hanno faticato non poco per estrarre i due feriti più gravi dall'abitacolo distrutto.

Giunte in concomitanza tre ambulanze del 118 della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Montecarlo, che hanno quindi soccorso i feriti, trasferiti tutti in ospedale.

Intervenuta anche la polizia municipale di Altopascio per ricostruire la dinamica dell'incidente.