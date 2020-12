Piana



Sicurezza stradale, led lampeggianti per tre attraversamenti pedonali rialzati a Porcari

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:20

L'amministrazione comunale di Porcari non abbassa l'attenzione sulla sicurezza stradale. Nei prossimi giorni, infatti, tre attraversamenti pedonali rialzati saranno segnalati da led lampeggianti, per invitare gli automobilisti e i conducenti di mezzi pesanti a una velocità moderata anche con questo stimolo ottico, ben visibile a qualsiasi ora e con qualunque condizione meteorologica.

A essere interessati dalla novità saranno gli attraversamenti di via Romana Est, di fronte alla farmacia comunale, quello in via Roma di fronte a Foto Nadir e, infine, sempre in via Roma, quello davanti al ristorante pizzeria Da Mariano, nelle vicinanze dell'anagrafe e della polizia municipale.

E le novità per incentivare la mobilità lenta in sicurezza non finiscono qui: con l'avvio del nuovo anno, infatti, saranno posizionati nuovi attraversamenti pedonali rialzati in alcuni punti sensibili dei percorsi urbani, realizzati senza l'impiego del cemento ma con moduli componibili di nuova generazione, applicati direttamente sul manto stradale e facilmente removibili.

Saranno interessate via Boccaione, all’altezza dalla scuola dell’infanzia, per proteggere il più possibile gli ingressi e le uscite dei bambini e delle bambine; via Sbarra, nel tratto a senso unico che più volte ha visto registrare eccessi di velocità da parte degli automobilisti, a protezione del nucleo abitativo e di un’altra scuola dell’infanzia; Rughi, in località Fratina, in prossimità della strettoia vicina al parco pubblico.

“La sicurezza degli abitanti è al primo posto per la nostra amministrazione – commenta Pietro Ramacciotti, consigliere con delega alla viabilità – e a piccoli, ma decisi e costanti passi, stiamo tagliando risultati importanti. Siamo consapevoli che il lavoro da fare sia ancora molto, soprattutto per un paese che esprime un polo industriale così vivace e che, quindi, è quotidianamente attraversato da camion e tir. Tuttavia continueremo a mettere in campo tutte le azioni che ci competono per garantire agli abitanti di Porcari percorsi protetti ed aree pedonali per la relazione e l'incontro”.