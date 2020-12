Spacciano hashish e cocaina, coppia di marocchini in manette

Altri articoli in Piana

mercoledì, 23 dicembre 2020, 17:09

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso critica la decisione dell’amministrazione comunale di Capannori di pubblicare sui canali social del comune cinque video sul tema LGBT che saranno visibili da mercoledi 23 dicembre

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:56

"La pista ciclabile in via delle Ville, all'altezza del bar Latte e Caffè e Mobili Santori, è pericolosissima". A sottoporre la questione è il consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia (Lega)

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:54

Il 7 gennaio 2021 aprirà il nuovo centro di raccolta di Altopascio in via Fossetta 41/43 località Cerro. La realizzazione della struttura è finanziata dalla regione Toscana e dal comune stesso per un totale di 680.000 euro

mercoledì, 23 dicembre 2020, 13:54

Accesso ad internet gratuito e di alta qualità grazie a hotspot wi-fi posizionati in spazi pubblici strategici come parchi, piazze, uffici comunali e biblioteche. Un obiettivo di governo dell'amministrazione Fornaciari che oggi, dopo un anno di lavoro serrato, è divenuto realtà

mercoledì, 23 dicembre 2020, 13:52

Con l'avvicinarsi della scadenza elettorale che vedrà, nella prossima primavera, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Altopascio e la proclamazione del nuovo sindaco per il prossimo quinquennio, arriva la prima, importante certezza dalla parte del centrodestra e delle varie realtà civiche che vi fanno riferimento

mercoledì, 23 dicembre 2020, 12:31

Nella seduta di venerdì scorso il consiglio comunale ha approvato una mozione presentata dal capogruppo di 'Popolari e Moderati' Gaetano Ceccarelli, a nome della maggioranza