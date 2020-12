Piana



Sportello lavori Viale Europa, prolungata apertura

mercoledì, 2 dicembre 2020, 14:52

Si prolunga l'apertura dello Sportello on line che fornisce informazioni ai cittadini sui lavori alle fognature e all'acquedotto in programma sul viale Europa e anche sul cosiddetto 'Tubone 2', l'acquedotto pluriuso che andrà da Ponte a Moriano fino al viale Europa congiungendosi con i citati lavori in programma e da viale Europa si immetterà su via dei Bocchi fino ad arrivare a Camigliano per congiungersi al tubone 1. A rilasciare informazioni sui progetti saranno i tecnici del comune e di Acque Spa.

"Riteniamo importante che i cittadini possano avere tutte le informazioni necessarie sui lavori legati alla fognatura e all'acquedotto in programma sul Viale Europa ed anche sulla realizzazione del 'Tubone 2' che riguarderà anche quest'area - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Per questo abbiamo deciso di lasciare aperto ancora per alcune settimane lo sportello online presso il quale i cittadini residenti e le attività presenti nella zona interessata dai lavori possono rivolgersi per avere informazioni e chiarimenti su queste grandi opere. Un servizio che abbiamo attivato per tutte le grandi opere che interessano il nostro territorio con esito positivo e che quindi offriamo anche in questa occasione. Alla luce delle disposizioni anti Covid lo sportello è attivo prevalentemente on line".

Lo sportello è aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 . Per accedervi è necessario prenotarsi telefonando ai numeri 0583/ 428742, 0583/428396, 0583/428331 o inviando una mail all'indirizzo acquedottofognature@comune.capannori.lu.it. Al momento della prenotazione sarà resa nota la modalità di collegamento on line.

Coloro che hanno difficoltà a collegarsi telematicamente possono recarsi allo sportello previa prenotazione e rispettando tutte le norme anti Covid.