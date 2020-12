Villa Basilica, ufficiale: Simi è il nuovo assessore

Altri articoli in Piana

lunedì, 14 dicembre 2020, 17:52

Le attività chiuse sia in zona “rossa” che in zona “arancione” in questa seconda ondata del Covid-19, vale a dire le attività che da più tempo sono penalizzate dalla situazione, non dovranno pagare la tariffa dei rifiuti per i giorni di chiusura, perché sarà l'amministrazione Menesini a farsi carico delle...

domenica, 13 dicembre 2020, 13:38

Ancora una giornata intera di fermo impianti alle due cartiere della Soffass di Porcari, che si vanno ad unire alle fermate delle cartiere di Valdottavo e Valfegana, fatte nel corso dell’ultima settimana e altissimi tassi di adesione. Un organico complessivo di oltre 300 lavoratori coinvolti nella mobilitazione sindacale

domenica, 13 dicembre 2020, 08:32

Il gruppo Forza Italia Capannori ha presentato una mozione in consiglio comunale per chiedere l'installazione di stanze degli abbracci presso il comune di Capannori

sabato, 12 dicembre 2020, 17:09

Festeggiati i 100 anni di Annunziata Donatini. A portare gli auguri alla signora altopascese è stato il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, che ha donato alla centenaria un mazzo di fiori e la targa con gli auguri da parte di tutta l'amministrazione comunale

sabato, 12 dicembre 2020, 13:51

È questo il nuovo stanziamento destinato alle imprese che più hanno sofferto per le chiusure disposte a novembre dal governo – bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti – e agli artigiani e ai professionisti che non avevano già beneficiato delle misure di sostegno del tessuto economico stanziate la scorsa primavera

sabato, 12 dicembre 2020, 12:32

Parte da Capannori la proposta agli Enti di tutela della salute e dell'ambiente – Asl e Arpat – di costituire un tavolo di approfondimento e di confronto sulla tecnologia 5G