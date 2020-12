Piana



Zappia (Lega): "In via delle Ville pista ciclabile pericolosissima"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:56

"La pista ciclabile in via delle Ville, all'altezza del bar Latte e Caffè e Mobili Santori, è pericolosissima". A sottoporre la questione è il consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia (Lega).

Secondo il consigliere di opposizione, infatti, in quel tratto di strada il rischio di incidenti mortali è molto alto: "il pericolo – sottolinea – deriva soprattutto dal fatto che gli abitanti delle case che affacciano sulla strada, per uscire dalle loro abitazioni, devono inevitabilmente invadere la pista ciclabile mettendo a rischio i ciclisti che, nel frattempo, stanno percorrendo la pista in discesa. Tutto ciò aggravato dal fatto che se un ciclista viene urtato da un'auto, il rischio è anche quello che venga catapultato sulla carreggiata".

"Molti cittadini – prosegue Zappia – si domandano come mai nessuno ha pensato alla sicurezza dei ciclisti e perché la pista è stata posta a ridosso delle uscite senza alcun criterio".

Il consigliere, infine, mette in luce anche come i problemi su quel tratto di strada riguardino anche i parcheggi: "dal lato opposto – sostiene – non c'è la possibilità di parcheggiare e, inoltre, occorre fare molta attenzione quando si apre lo sportello. I lavori fatti hanno eliminato parcheggi sia per le abitazioni che per le attività presenti in zona con grave danno per quest'ultime".

"Per questi motivi – conclude – chiedo a questa amministrazione di provvedere alla totale cancellazione della pista ciclabile da ambo i lati".