Affidati i lavori per la riqualificazione e l'efficientamento energetico della ex scuola materna di Verciano

sabato, 23 gennaio 2021, 11:03

Sono stati affidati i lavori per la riqualificazione e l'efficientamento energetico della ex scuola materna di Verciano, sede del Comitato Crescita sociale di Verciano, cui è affidata la gestione, e spazio per l'attività di altre associazioni di volontariato.

Ad aggiudicarsi i lavori, che prenderanno il via il prossimo marzo, sono state le ditte 'Margherita costruzioni' e 'Baldassarri impianti elettrici'. Per la realizzazione di quest'opera per la quale è previsto un investimento di 142 mila euro, il Comune ha ottenuto un contributo regionale di circa 63 mila euro, nell'ambito del bando per i 'Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”. Adesso chiederà anche un cofinanziamento al GSE (Gestore servizi energetici) mediante l'adesione al Conto Termico per le opere di efficientamento in programma, che se sarà assegnato potrebbe ridurre praticamente a zero le spese a carico del Comune.

“L'edificio della ex scuola materna di Verciano ospita un'attività importante essendo sede del Comitato paesano e uno spazio utilizzato anche da altre associazioni locali - affermano l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e la consigliera comunale Silvia Amadei - Per questo motivo è necessario che venga adeguatamente riqualificato, sotto l'aspetto dell'efficientamento energetico, ma anche relativamente alla suddivisione degli spazi per renderlo più confortevole, sicuro e adatto alle attività che vi si svolgono. Si tratta di un'opera attesa dalla comunità di Verciano che vede in questa struttura un punto di riferimento significativo per lo svolgimento delle attività delle associazioni di volontariato e per la socialità ed è nostra intenzione aprirla ulteriormente all'utilizzo da parte della comunità”.

I lavori di efficientamento energetico riguarderanno in particolare l'isolamento delle murature, la caldaia e l'illuminazione. Sono previsti anche interventi interni per una riqualificazione ed un miglioramento della suddivisione degli spazi.