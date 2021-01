Piana : capannori



Al via percorso per la creazione di una piattaforma di e-commerce di prossimità

venerdì, 22 gennaio 2021, 14:06

E' iniziato il percorso per la realizzazione di una piattaforma di e-commerce di prossimità. Nei giorni scorsi l'assessore alle attività commerciali, Serena Frediani ha avuto un confronto su questo nascente progetto di commercio on line con i rappresentanti delle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti e dei Centri Commerciali Naturali del territorio dal quale è emersa la disponibilità a creare una piattaforma di e-commerce locale: una vetrina virtuale delle attività commerciali capannoresi appartenenti a tutte le categorie merceologiche per favorire la vendita e l'acquisto di prodotti tramite internet, anche con la eventuale possibilità di consegna a domicilio.

"Si tratta di un progetto importante che vuole aiutare lo sviluppo delle attività commerciali del nostro territorio dando loro la possibilità di migliorare l'incontro tra domanda e offerta ed intercettare così anche nuova clientela - spiega l'assessore al commercio, Serena Frediani. Uno strumento innovativo per la nostra realtà commerciale che intende anche rendere i nostri negozi competitivi rispetto alle grandi piattaforme dell'e-commerce. L'emergenza sanitaria ha dimostrato l'importanza di creare nuove forme di commercio come dimostrato dal successo dell'iniziativa 'Natale con i tuoi... negozi' con la quale è stato dato un sostegno concreto al servizio di consegna a domicilio dei regali natalizi e alla promozione dei prodotti proposti dai negozi aderenti su un apposito mini sito internet ed una pagina facebook creando una vera e propria vetrina virtuale. Crediamo che forme complementari al commercio tradizionale debbano essere sviluppate al di là dell'emergenza sanitaria – prosegue Frediani-, perché il diffuso utilizzo di internet ha cambiato le abitudini e i modi di acquisto dei consumatori e crediamo che tali forme debbano essere di natura locale, in modo da supportare tutte le attività di un territorio e creare nuove possibilità occupazionali. L'e-commerce non può certo sostituire il commercio tradizionale che ha tra i suoi punti di forza la relazione umana, il presidio della comunità e il servizio di prossimità, ma può affiancarlo in modo efficace. Tra un paio di settimane si svolgerà un incontro con tutti i commercianti del territorio per verificare la loro disponibilità ad aderire a questo nuovo progetto di e-commerce di prossimità. Da parte nostra diamo fin da ora la piena disponibilità a sostenerlo anche prevedendo un contributo per la sua realizzazione".