Coltivava marijuana, arrestato dalla polizia

venerdì, 29 gennaio 2021, 16:30

Oltre 200 domande (212 per l'esattezza) accolte per un totale di 103mila euro di risorse stanziate, per un contributo medio di oltre 480 euro a famiglia. Sono questi i numeri del bando che permetterà a tante famiglie altopascesi di colmare il divario digitale nella popolazione giovanile

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:01

Conferma per il 2021 di tutte le esenzioni, agevolazioni tariffarie, misure anticrisi e di sostegno per le famiglie in difficoltà. Ribadita una particolare attenzione dell'amministrazione comunale per le politiche sociali e le politiche educative soprattutto per quanto riguarda i servizi rivolti ai cittadini

giovedì, 28 gennaio 2021, 19:08

Fari puntati dell'amministrazione comunale sulla strada in fase di costruzione da parte dei Militari nell'area demaniale adiacente al sito archeologico di Tassignano

giovedì, 28 gennaio 2021, 18:56

Suggestiva iniziativa ieri pomeriggio (mercoledì) nel parco di Pandora realizzata dal Centro Commerciale Naturale di Segromigno in Monte in occasione della 'Giornata della Memoria'

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:17

È una storia ritrovata, inedita, che torna alla luce dopo 80 anni. È la storia di Altopascio come luogo di internamento libero, dove dal 1941 al 1943 furono internate, imprigionate, tenute famiglie di ebrei

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:01

L'amministrazione Menesini ha istituito un Osservatorio comunale ambientale denominato 'Osservatorio di Rinascita Ambientale (ORA – green office)'