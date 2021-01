Piana



Controlli polizia municipale Altopascio: sequestrate cinque auto senza assicurazione

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:09

Week-end di super-lavoro per la Polizia Municipale di Altopascio impegnata in controlli sul territorio. Durane le operazioni di pattuglia sono state accertate diverse violazioni del codice della strada, tra cui anche cinque veicoli privi di assicurazioni. Per i conducenti sono scattati il sequestro del veicolo e la relativa sanzione amministrativa. Sono state inoltre intercettate numerose auto che da anni non avevano provveduto ad effettuare regolare revisione. Anche in questi casi sono state elevate sanzioni amministrative.