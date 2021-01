Fratres Montecarlo, raggiunto obiettivo 480 donazioni

Altri articoli in Piana

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:06

L'amministrazione comunale, insieme ai commercianti del Centro Commerciale Naturale, infatti, ha deciso di prolungare il clima di festa, lasciando accese le belle luci natalizie che adornano il centro del paese fino al 30 gennaio, giorno di inizio delle liquidazioni

mercoledì, 6 gennaio 2021, 16:28

Amministratori e squadre di intervento all'opera sul territorio per gestire le varie problematiche segnalate

martedì, 5 gennaio 2021, 20:24

"Siamo soddisfatti dell'approvazione, avvenuta nel consiglio comunale dello scorso 30 dicembre, della mozione sul rafforzamento trasporto scolastico, in chiave collaborazione pubblico privato, in vista della riapertura delle scuole". Così commentano il capogruppo di Forza Italia Matteo Scannerini e il coordinatore Anthony Masini

martedì, 5 gennaio 2021, 15:16

Il Lions Club Antiche Valli Lucchesi questa mattina ha consegnato un ecografo polmonare alla Casa della Salute di San Leonardo in Treponzio

martedì, 5 gennaio 2021, 12:57

In arrivo un ulteriore beneficio economico per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà con figli che frequentano le scuole secondarie di secondo grado

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:51

E' avvenuta stamani alla Casa di Riposo 'Gori' di Marlia la consegna dei regali di Natale che i cittadini hanno donato agli ospiti della struttura, grazie all'iniziativa 'Carissimo Babbo Natale' ideata dall'associazione culturale 'Telia' e supportata dall'associazione 'Ridolina', dalla Capannori Servizi e dal Comune di Capannori