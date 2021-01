Guida con patente sospesa e si dà alla fuga dopo un incidente: patente revocata, fermo del veicolo e oltre 8 mila euro di multa

Altri articoli in Piana

sabato, 2 gennaio 2020, 17:11

A queste si sommano le ulteriori 200 famiglie che a breve otterranno il contributo per l'acquisto di pc, tablet, strumenti informatici per colmare il divario digitale e per supportare la didattica a distanza

sabato, 2 gennaio 2020, 11:39

Il consiglio comunale nella seduta di mercoledì scorso ha approvato all’unanimità una mozione sul potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il contrasto alla diffusione del Covid-19

sabato, 2 gennaio 2020, 11:23

Scadrà il 15 gennaio 2021 la possibilità di richiedere al Comune i 'Buoni spesa' previsti per coloro che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus e che non riescono ad acquistare in autonomia generi di prima necessità come il cibo

sabato, 2 gennaio 2020, 11:20

Ciacci negli anni ha maturato un’importante esperienza di gestione di aziende di raccolta e trattamento dei rifiuti e sviluppato una forte sensibilità ambientale

sabato, 2 gennaio 2020, 00:29

Maurizio Marchetti, consigliere comunale di Insieme per Altopascio e probabile candidato unico per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative di primavera, replica duramente al sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio e annuncia di rivolgersi alle vie legali

venerdì, 1 gennaio 2020, 15:09

Il sindaco D'Ambrosio e l'assessore Toci: "La situazione di illegalità va avanti dal 2010 e noi oggi la stiamo risolvendo. Marchetti, quando era sindaco, non ha mosso un dito, quindi è meglio che taccia"