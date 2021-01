Inaugurata l'aula inclusiva Cre-Attiva alla scuola di Spianate

Altri articoli in Piana

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:03

Il consiglio direttivo della Società Filarmonica "Giacomo Puccini" di Montecarlo ringrazia il Gruppo Donatori di Sangue "Fratres" di Montecarlo per il generoso contributo che anche quest'anno ha voluto concedere alla nostra associazione per il sostentamento della Scuola di Musica

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:31

Una conferenza on line su i 'Dottorini' di Marlia ed Erno Erbstein' e la presentazione del libro 'Senza salutare nessuno, un ritorno in Istria'

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:09

Week-end di super-lavoro per la Polizia Municipale di Altopascio impegnata in controlli sul territorio. Durane le operazioni di pattuglia sono state accertate diverse violazioni del codice della strada, tra cui anche cinque veicoli privi di assicurazioni

lunedì, 25 gennaio 2021, 11:22

2020. Un anno difficile ma l'amministrazione D’Ambrosio promossa a pieni voti dal circolo Pd di Altopascio: “il sindaco ha messo in atto uno sforzo straordinario in questi anni e soprattutto nel 2020, ora avanti con gli altri progetti, con ulteriori fatti”

domenica, 24 gennaio 2021, 18:53

Anche quando lo sport deve trovare una pausa come in questi tempi di emergenza sanitaria, non si ferma la voglia di guardare avanti, sono quindi assai importanti gli stimoli, le spinte ad andare oltre

sabato, 23 gennaio 2021, 18:24

Uno dei primi caricatori elettrici utilizzati in Italia si trova ad Altopascio. E, più esattamente, nel centro di raccolta della cittadina del Tau, inaugurato da Ascit e dall'amministrazione comunale un mese fa, in località Cerro