Piana



La presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini risponde al consigliere Bruno Zappia: "Il consigliere dovrebbe sapere che la modifica (inversione) dell'ordine del giorno è prevista dal regolamento"

venerdì, 22 gennaio 2021, 12:40

In risposta all'intervento del consigliere Bruno Zappia la presidente del consiglio comunale, Gigliola Biagini, fa presente che 'il consigliere stesso dovrebbe sapere che è previsto dal regolamento del consiglio comunale (art.57 comma 1,) che si possa effettuare, su richiesta di un consigliere e dopo regolare votazione, una modifica (inversione) dell'ordine del giorno. In qualità di presidente ho il dovere di applicare puntualmente il regolamento del consiglio comunale, come ho fatto nella seduta del 20 gennaio scorso. Non ritengo invece rispondere alla volgarità dello stesso consigliere che paragona il presidente del consiglio ad 'un cane da guardia,' perché chi si esprime in questo modo rivolgendosi ad un rappresentante delle istituzioni, non merita commenti, in quanto, svela da solo il proprio spessore umano e culturale e il rispetto che nutre per le istituzioni".