Mozione trasporto pubblico approvata, soddisfatta Forza Italia

martedì, 5 gennaio 2021, 15:16

Il Lions Club Antiche Valli Lucchesi questa mattina ha consegnato un ecografo polmonare alla Casa della Salute di San Leonardo in Treponzio

martedì, 5 gennaio 2021, 12:57

In arrivo un ulteriore beneficio economico per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà con figli che frequentano le scuole secondarie di secondo grado

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:51

E' avvenuta stamani alla Casa di Riposo 'Gori' di Marlia la consegna dei regali di Natale che i cittadini hanno donato agli ospiti della struttura, grazie all'iniziativa 'Carissimo Babbo Natale' ideata dall'associazione culturale 'Telia' e supportata dall'associazione 'Ridolina', dalla Capannori Servizi e dal Comune di Capannori

sabato, 2 gennaio 2020, 18:04

Coinvolto in un incidente stradale si dà alla fuga: viene raggiunto dagli agenti della polizia municipale. Guidava con la patente sospesa, che ora gli verrà definitivamente revocata

sabato, 2 gennaio 2020, 17:11

A queste si sommano le ulteriori 200 famiglie che a breve otterranno il contributo per l'acquisto di pc, tablet, strumenti informatici per colmare il divario digitale e per supportare la didattica a distanza

sabato, 2 gennaio 2020, 11:39

Il consiglio comunale nella seduta di mercoledì scorso ha approvato all’unanimità una mozione sul potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il contrasto alla diffusione del Covid-19