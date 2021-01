Nuovo bando per i buoni alimentari a Villa Basilica

Altri articoli in Piana

martedì, 12 gennaio 2021, 18:05

Fratelli d'Italia interviene sulla notizia dell'inizio dei lavori al parco pubblico di Capannori, che entro la prossima primavera sarà ampliato e riqualificato

martedì, 12 gennaio 2021, 17:33

La pergamena del comune di Altopascio per Rina Alberta Romani, la pediatra storica della cittadina del Tau. A consegnarla sono stati il sindaco, Sara D'Ambrosio, l'assessore al sociale e alla scuola, Ilaria Sorini e il coordinatore dei servizi educativi di Altopascio, Gian Marco Bertozzi

martedì, 12 gennaio 2021, 15:39

E' iniziata oggi la mappatura del centro di Capannori nell'ambito del progetto senzabarriere.app, un'applicazione che, attraverso la mappatura di tutti gli esercizi commerciali, parchi e impianti sportivi renderà più fruibile il capoluogo capannorese anche per le persone con disabilità

martedì, 12 gennaio 2021, 15:34

Sta per completarsi il processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie portato avanti dall'amministrazione comunale per ottimizzare l'attività dell'ufficio e facilitare l'accesso al servizio da parte di cittadini e professionisti

martedì, 12 gennaio 2021, 13:04

È in via di approfondimento il fenomeno che, soprattutto nei giorni scorsi, ha dato luogo ad atipiche stagnazioni di acqua nel cimitero di via Sbarra a Porcari

lunedì, 11 gennaio 2021, 18:23

Nasce su iniziativa di ex-amministratori di maggioranza e opposizione, ex-dipendenti comunali e amici dell’ex-sindaco di Porcari