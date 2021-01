Piana



Parte di via Romana è stata asfaltata, Zappia (Lega): "Soddisfazione, adesso tocca all'altra parte della strada"

sabato, 16 gennaio 2021, 08:38

Via Romana è stata asfaltata e tanta è la soddisfazione. "Sono felice di aver raggiunto l'obiettivo - spiega Bruno Zappia, consigliere della Lega di Capannori - Si tratta di una battaglia vinta e la dedico a tutti i cittadini e soprattutto agli automobilisti che per anni hanno subito danni alle auto a causa di buche e avvallamenti".



Percorsa da migliaia di macchine al giorno, via Romana collega Capannori a Lucca: "È un'arteria importantissima - continua Zappia - La pista ciclabile ha aumentato i rischi di incidenti, la carreggiata è diventata stretta e pericolosa, sono accaduti parecchi incidenti e la strada è una trappola mortale. Dopo tanti anni di dure battaglie in consiglio comunale, interpellanze, fiumi di parole e articoli sui quotidiani, e con la protesta che mi ha visto in prima linea di non partecipare alle commissioni e in consiglio comunale, finalmente l'amministratore ha ceduto".



Tanta gioia, ma non finisce qui: "Manca ancora l'asfaltatura nel tratto tra la struttura della misericordia, dove transitano le autoambulanze, e la chiesa di Capannori, i tombini non sono a pari dell'asfalto e anche le banchine devono essere asfaltate - conclude il consigliere - Mi domando e i cittadini si domandano quanto tempo ancora devono aspettare per vedere la via completata, speriamo che non siano anni, ma io starò attento come ho fatto fino ad oggi".