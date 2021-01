Piana



Pronte le corsie ciclabili su via Nuova a Segromigno in Monte e via delle Ville a San Colombano

sabato, 9 gennaio 2021, 11:12

Sono pronte e percorribili le nuove corsie ciclabili realizzate dall'amministrazione Menesini su via Nuova a Segromigno in Monte e via delle Ville a San Colombano. Il nuovo percorso ciclabile, per il quale il Comune ha investito complessivamente 78 mila euro, è lungo circa 2 chilometri e collega via Stradone di Camigliano con la chiesa bassa di San Colombano passando appunto per via Nuova e via delle Ville.

Le nuove corsie riservate alle biciclette, larghe circa un metro e mezzo, sono state realizzate sul lato destro di ciascuna corsia della carreggiata, quindi in entrambi i sensi di marcia. Per assicurarne la visibilità e garantire sicurezza sono state colorate con una vernice rossa antiscivolo e indicate con un'apposita segnaletica. Il nuovo percorso ciclabile è stato realizzato grazie alla possibilità data dal 'Decreto Rilancio', prontamente colta dall'amministrazione comunale, di costruire più velocemente corsie riservate alle biciclette semplicemente modificando la segnaletica esistente.



“Con la realizzazione di queste corsie ciclabili aggiungiamo un altro tassello alla rete ciclopedonale del nostro territorio sulla quale abbiamo e stiamo investendo importanti risorse, convinti dell'importanza di creare infrastrutture che favoriscano modalità di spostamento sostenibili e all'aperto, che si stanno rivelando ancora più importanti in questa fase di emergenza sanitaria - afferma l'assessore alla mobilità, Giordano Del Chiaro -. Salvo alcune rifiniture da farsi non appena le temperature esterne saranno più miti, le corsie realizzate sono concluse e pienamente fruibili e collegano aree centrali dei paesi di Camigliano, Segromigno in Monte e San Colombano, favorendo lo spostamento sulle due ruote tra le frazioni interessate e i vicini plessi scolastici. L'intervento è stato anche l'occasione per una riqualificazione estetica e funzionale di viabilità importanti e centrali come via Nuova e via delle Ville. Per la nostra amministrazione la promozione di una mobilità sostenibile è una vera priorità come dimostrano i numerosi chilometri di piste ciclopedonali già realizzati sul territorio, perché crediamo determinante poter dare ai cittadini la possibilità di modificare il modo di spostarsi e quindi il proprio stile di vita a favore del proprio benessere e dell'ambiente”.