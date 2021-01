Piana



Scuola materna Castelvecchio di Compito, la Lega: "Condizioni vergognose"

lunedì, 25 gennaio 2021, 22:05

Non sono pochi i disagi nella scuola materna di Castelvecchio di Compito. Lo segnala la Lega di fronte alle numerose lamentele: "Si trova in condizioni vergognose. È assente la manutenzione ordinaria straordinaria e l'aspetto è poco invitante per i genitori che devono iscrivere i loro figli - spiega Bruno Zappia a seguito della segnalazione del candidato Tommaso Bartoli - Non solo, non esiste una siete perimetrale e di alcuni alberi andrebbe controllata la salute. Per non parlare della via di evacuazione inutilizzabile, della tinteggiatura a chiazze e dei giochi in giardino vecchi. Suggeriamo dunque all'amministrazione di occuparsi di Capannori e dei problemi sul territorio".