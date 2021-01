Piana



Si chiama #ioscelgoaltopascio il nuovo portale online che promuove e valorizza il territorio

mercoledì, 20 gennaio 2021, 15:56

di chiara grassini

Si chiama #ioscelgoaltopascio il nuovo portale online che promuove e valorizza il territorio da quattro punti di vista: turistico, gastronomico, commerciale e culturale.

Suddiviso in cinque sezioni è semplice, chiaro e ben strutturato. La piattaforma è utile per far conoscere ancora di più le bellezze architettoniche e artistiche del comune di Altopascio ma anche quelle naturali come il lago di Sibolla.

#iovivo, #iogusto, #iocammino, #ioacquisto e #ioesploro sono i cinque elementi fondamentali che danno forma al sito web. Prendiamo in considerazione la categoria #iocammino, tanto per citare un esempio. Come ha spiegato l' assessore alla cultura e al turismo Martina Cagliari, si tratta di una parte incentrata sulla storia e sulla via Francigena.

I pellegrini che decidono di intraprendere quel tratto di strada a piedi potranno cercare informazioni utili durante il loro percorso. Esse riguardano tre aspetti: foresteria, timbro sul passaporto ( cioè le credenziali) e visite guidate. E sempre online troveranno anche recapiti telefonici ed email a cui rivolgersi.

Adamo La Vinia, assessore al commercio, ha illustrato le peculiarità di #iogusto, una sezione interamente dedicata al buon cibo e ai ristoranti che propongono menù adatti a qualsiasi tipo di palato. Per contattare " La Taverna del Riccio", ad esempio, basta chiamare o contattare via whatsapp il locale o cercare direttamente sui social ( Facebook e Instagram).

In altre parole #ioscelgoaltopascio è un progetto che vuole rilanciare tutte quelle attività che vanno dal centro alle frazioni e il sito Internet www.ioscelgoaltopascio.it è fruibili sia per i residenti he non.Chi ha intenzione di visitare la zona può benissimo cercare la piattaforma su Google, leggere i contenuti e scegliere ciò che maggiormente interessa. Se si scorre velocemente #ioacquisto, compare una lista di negozi che hanno aderito all' iniziativa. Per essere ancora più chiari ed espliciti, basta fare un esempio concreto.

Mettiamo caso che una persona voglia compare un paio di scarpe. Va sul sito, guarda la bottega che vende il prodotto e di conseguenza si recherà sul posto per acquistare l' oggetto desiderato.

Ma come nasce l' idea? A spiegarlo è stato il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, che insieme ai due assessori precedentemente menzionati, ha partecipato alla presentazione nella sala mediateca.

"E' stato lanciato un progetto #ioscelgoitalia, un'azienda che promuove le bellezze del nostro paese - ha affermato il primo cittadino - Abbiamo fatto un video promozionale che a sua volta è stato inserito in #ioscelgoitalia".

Insomma, semplicità, intuizione e valorizzazione del territorio sono le caratteristiche prevalenti che distinguono la piattaforma, già attiva.