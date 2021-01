Piana



Sostegno alla scuola di musica della Filarmonica Puccini dal Gruppo Donatori di Sangue "Fratres" di Montecarlo

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:03

Il consiglio direttivo della Società Filarmonica "Giacomo Puccini" di Montecarlo ringrazia il Gruppo Donatori di Sangue "Fratres" di Montecarlo per il generoso contributo che anche quest'anno ha voluto concedere alla nostra associazione per il sostentamento della Scuola di Musica; il contributo ricevuto è particolarmente importante visto che nonostante la pandemia ancora in atto, è stato deciso di non sospendere le lezioni rivolte ai numerosi allievi, mediante l'utilizzo della didattica a distanza e, quando ciò è stato possibile, con lezioni individuali in presenza in locali giornalmente sanificati e nel rispetto di tutte le misure e i protocolli previsti dalla vigente normativa Covid-19.

Ricordiamo che le lezioni della Scuola di Musica sono completamente gratuite, grazie al sostegno della Regione Toscana, del Comune di Montecarlo, delle Associazioni locali e all' impegno dei numerosi volontari della Filarmonica.

Per info: www.filarmonicapuccinimontecarlo.it

Foto: una esibizione degli allievi della scuola di musica in periodo pre-covid 19