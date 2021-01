Piana



Stagnazioni d'acqua al cimitero di via Sbarra, verifiche in corso

martedì, 12 gennaio 2021, 13:04

È in via di approfondimento il fenomeno che, soprattutto nei giorni scorsi, ha dato luogo ad atipiche stagnazioni di acqua nel cimitero di via Sbarra a Porcari.



Nella tarda mattinata di ieri (11 gennaio) l'assessore ai lavori pubblici, Franco Fanucchi, ha condotto un sopralluogo per monitorare la situazione insieme all'ingegnere Fulvio D'Angelo, responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Con loro il progettista dell’ultimo ampliamento cimiteriale, l'ingegnere Marco Molteni e i rappresentanti della ditta che ha eseguito i lavori. Presente anche il consigliere comunale Massimo Della Nina.



La situazione è sotto controllo e temporaneamente alcuni loculi vuoti saranno impermeabilizzati per agevolare eventuali operazioni di tumulazione. Alla fine della settimana dovrebbero essere resi noti i risultati dell'indagine tecnica in corso per individuare in via definitiva la causa della presenza.anomala di acqua e valutare le opportune soluzioni.