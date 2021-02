78 anni, cade da una scala alla BSM Infissi di Porcari

Altri articoli in Piana

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:43

Mozione congiunta per l’acquedotto nei paesi centrali. Ceccarelli e Lionetti: “Comune e Acque stanno realizzando interventi molto attesi, siamo certi che porteremo l’acquedotto in questi paesi”

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:12

Al via nuove visite naturalistiche. L’obbligo di aprire solo a chi vive a Capannori è dovuto alla zona “arancione”

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:10

No alla chiusura della filiale del Banco BPM di Botticino. Questa è la posizione netta e unanime emersa nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Villa Basilica, che si è tenuto ieri sera

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:08

'Diamoci una mano', seconda edizione: pubblicato l'avviso per le associazioni. Torna il progetto per coinvolgere le persone in difficoltà economica in lavori utili alla comunità

martedì, 23 febbraio 2021, 21:28

La pensano così i consiglieri comunali del Gruppo Misto Consani e Torrini che non tardano ad esprimere il loro sostegno all'ex sindaco di Altopascio

martedì, 23 febbraio 2021, 17:12

Da domani fino a lunedì 1 marzo, nelle abitazioni poste nei territori comunali a un'altezza uguale o inferiore a 200 metri sul livello del mare, è vietato accendere gli impianti di riscaldamento domestico a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento per l'unità abitativa