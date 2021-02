Albanese arrestato su mandato di arresto europeo ad Altopascio

Altri articoli in Piana

sabato, 20 febbraio 2021, 13:56

Con questo spirito che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia appoggiano Maurizo Marchetti, che si candida a sindaco di Altopascio in vista delle prossime elezioni comunali

sabato, 20 febbraio 2021, 12:44

Conto alla rovescia per la XXXII edizione della Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia che – nel rispetto delle normative anti-Covid – è stata ripensata e quindi strutturata in modo diverso dal solito, riuscendo a coniugare come sempre sicurezza e bellezza

sabato, 20 febbraio 2021, 08:31

Arrivano le piste ciclabili nel centro di Capannori, previste nel progetto di innovazione urbana che interessa la frazione capoluogo e le aree limitrofe. Dura è la reazione dei consiglieri comunali di minoranza, Ilaria Benigni e Giuseppe Pellegrini nei confronti dell’amministrazione comunale di Capannori

venerdì, 19 febbraio 2021, 16:41

R.A.F., 34enne di Altopascio, con precedenti a carico, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, avendo commesso il fatto utilizzando un’arma impropria su un mezzo dedicato al pubblico servizio e con il volto travisato

venerdì, 19 febbraio 2021, 15:34

Sono più di 140 le attività economiche altopascesi, tra imprese commerciali e artigianali, microimprese, partite iva, società sportive, operatori culturali, turistici e dello spettacolo a beneficiare del bando dell'amministrazione D'Ambrosio dedicato alle realtà più direttamente colpite dagli effetti economici del Covid-19

venerdì, 19 febbraio 2021, 15:32

Sopralluogo dell'amministrazione comunale di Porcari allo stadio comunale per fare il punto sull'avanzamento dei lavori di efficientamento energetico e di posa del manto sintetico