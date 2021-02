Baccini (Italia Viva): "Concorso Ascit per addetto stampa, il vincitore non ha il tesserino di giornalista"

Altri articoli in Piana

martedì, 2 febbraio 2021, 15:17

Ripristinare gli orari pre-Covid negli uffici postali delle frazioni di Marginone e Badia Pozzeveri: è la richiesta che il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, rivolge direttamente a Poste Italiane, tramite una lettera

sabato, 30 gennaio 2021, 17:09

Interessate le condotte in via Mazzei, via Spianate e in un tratto di via Provinciale dei Biagioni per un investimento di 850 mila euro

sabato, 30 gennaio 2021, 08:37

Maurizio Marchetti, consigliere comunale di Insieme per Altopascio, chiede l'annullamento del concorso per la selezione di un addetto stampa promosso dalla società ambientale Ascit

venerdì, 29 gennaio 2021, 16:30

Oltre 200 domande (212 per l'esattezza) accolte per un totale di 103mila euro di risorse stanziate, per un contributo medio di oltre 480 euro a famiglia. Sono questi i numeri del bando che permetterà a tante famiglie altopascesi di colmare il divario digitale nella popolazione giovanile

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:01

Conferma per il 2021 di tutte le esenzioni, agevolazioni tariffarie, misure anticrisi e di sostegno per le famiglie in difficoltà. Ribadita una particolare attenzione dell'amministrazione comunale per le politiche sociali e le politiche educative soprattutto per quanto riguarda i servizi rivolti ai cittadini

giovedì, 28 gennaio 2021, 19:08

Fari puntati dell'amministrazione comunale sulla strada in fase di costruzione da parte dei Militari nell'area demaniale adiacente al sito archeologico di Tassignano