Piana



Camelie, l'apertura slitta a data da definirsi

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:02

Le camelie cominciano a sbocciare, ma l'apertura slitta a data da definirsi.



"Abbiamo aspettato fino all'ultimo - spiegano gli organizzatori - nella speranza di non dover posticipare l'apertura al pubblico di Villa Reale ma la situazione nazionale non ce lo permette e quindi aspettiamo di sapere se e quando toneremo in zona gialla e in che termini potremo riaprire al pubblico. E' plausibile pensare che non possa accadere prima della fine di marzo (forse il 27?) e nel frattempo vi accompagneremo nei viali delle camelie in fiore sui nostri social, anche e soprattutto sulle storie!"



"Nell'attesa di potervi riospitare - affermano -, ci portiamo avanti con altri lavori di restauro che interessano sia i palazzi che il parco e concediamo qualche giorno in più ai muratori per terminare le nuove strade in asfalto architettonico vista tutta la pioggia che ha interessato la zona nel mese di dicembre/gennaio. Vi ricordiamo che l'apertura nel 2021 vedrà una grande novità: l'apertura per la prima volta nella storia della Palazzina dell'Orologio, all'interno della quale mostreremo un museo decisamente eclettico e fuori dagli schemi. L'ambitissima stanze delle miniature (o stanze delle bambole come era solita essere chiamata) entrerà a far parte delle zone visitabili con il biglietto del parco, tutti i giorni per tutto il giorno! Inoltre sarà possibile visitare con il biglietto della palazzina dell'orologio il museo di Papa Leone XIII, una biblioteca da migliaia di volumi, un emeroteca assai rifornita e altre 3 stanze di cui non vogliamo ancora svelarvi il contenuto ;) Possiamo però dirvi che conterranno oggetti della cultura musicale del secolo scorso, della cultura d'oltreoceano d'altri tempi e oggetti cari alle contesse che volevano tornare bambine..."

"Nel rispetto delle normative anticontagio - proseguono -, confermiamo che: i visitatori sotto le 10 persone, dovranno prenotare l'ingresso direttamente sul nostro sito per permetterci di contingentare gli ingressi in modo corretto; per i gruppi sopra le 10 persone sarà necessaria la prenotazione via email (info@villarealedimarlia.it) e bisognerà rispettare i limiti di 15 persone alla volta per le visite all'interno dei palazzi di modo tale che la visita sia sempre in sicurezza".

"Purtroppo - ribadiscono - la situazione attuale di incertezza sulle varie aperture ha leggermente cambiato il normale svolgimento della mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia a Sant'Andrea di Compito, che però estenderà il periodo durante il quale sarà possibile visitare il camelieto fino alla fine di maggio. Per quanto riguarda la collaborazione di Villa Reale con la Mostra delle antiche camelie della Lucchesia: nel 2021 tutti coloro che visitano il camelieto di Compito tra il 13 marzo e il 31 maggio 2021, potranno visitare il parco di Villa Reale con i suoi 2 viali di antiche camelie e i palazzi appena aperti al pubblico con il biglietto ridotto (esponendo il biglietto del camelieto a partire dalla data di apertura di Villa Reale ed entro il 31 maggio)".

"Per premiare tutti gli abbonati 2021 - concludono gli organizzatori -, stiamo valutando un'apertura anticipata in esclusiva almeno del parco, qualora le norme lo consentano. Sarà nostra cura contattarvi direttamente per spiegarvi le modalità non appena avremo notizie certe - nel frattempo sappiate che vi abbiamo a cuore e che ci stiamo impegnando al massimo per regalarvi una stagione dalle mille sorprese".