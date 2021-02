Piana



Capannori, opposizione indignata: "Un consiglio comunale inutile, restituiremo il gettone"

giovedì, 25 febbraio 2021, 15:15

Pronti a restituire il gettone di partecipazione del consiglio comunale, Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle, descrivono come vergognosa la riunione di assise tenuta ieri a Capannori.

"Mentre le pratiche all'ordine del giorno continuano ad accumularsi, ieri il consiglio non ha discusso di niente e anzi ci siamo sentiti rifiutare la richiesta di prolungarlo oltre le 20.30 per discutere di altri oggetti senza un valido motivo - incalza l'opposizione - È gravissimo che iniziato alle 19, sia stato dichiarato concluso dopo 90 minuti dopo aver esaurito soltanto la discussione sulle comunicazioni e senza nessuna interrogazione né mozione. Si tratta della dimostrazione di come l'attività di programmazione e conduzione dei lavori sia gestita male e che, anzi, ieri abbia toccato il fondo".

Stando alle loro parole, oggi le mozioni da discutere ammonterebbero a 118: "Si sono accumulate nel tempo e questa impasse impedisce ai consiglieri di esercitare il loro mandato - concludono - Bisogna invertire subito la rotta per permettere al consiglio comunale di funzionare nel migliore dei modi".