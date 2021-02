Piana



Capannori, Sodini (FdI): "Ciclabili ok, ma con quali criteri?"

lunedì, 15 febbraio 2021, 09:16

"In questi ultimi giorni, il problema delle piste ciclabili sul nostro comune è tornato particolarmente alla ribalta. La questione è stata sollevata da alcuni cittadini residenti, in particolare a Lammari, nel tratto dalla caserma dei carabinieri all'incrocio con Via di Liso". Ad affermarlo Flavio Sodini di Fratelli d'Italia Capannori.



"Le perplessità nascono dal fatto che in quel tratto la strada è stata ristretta molto e in più, in prossimità dell'incrocio, il cordolo che delimita la ciclabile è stato costruito in modo tale da costringere gli automobilisti ad effettuare manovre repentine per chi procede verso la Madonnina. Inoltre vi è scarsa visibilità per chi deve uscire da casa ed immettersi sulla strada poichè la ciclabile è 'a raso' con le uscite. Scarsa visibilità che si riscontra anche quando cala il sole: al buio il cordolo è difficilmente visibile: non sarebbe utile mettere dei catadiottri o dei rifrangenti in modo da segnalare la sua presenza? Le piste ciclabili sono una buona idea - conclude Sodini - però sarebbero stati più ideonei percorsi alternativi, anziché restringere strade di intensa viabilità, prendendo magari spunto da ciclabili realizzate in altre città e adattandole poi al nostro territorio".