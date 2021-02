Covid, ricoverato il sindaco di Montecarlo

Altri articoli in Piana

martedì, 9 febbraio 2021, 14:07

EasyPark, l'app che consente agli automobilisti di attivare, terminare e pagare la sosta su strisce blu direttamente dal proprio cellulare, in modo facile e sicuro, è ora disponibile anche ad Altopascio

martedì, 9 febbraio 2021, 13:19

Accesso su appuntamento. Ci si può prenotare online o chiamando il call center. Sempre attivo anche il servizio di videochiamata

martedì, 9 febbraio 2021, 13:02

In occasione del 'Giorno del Ricordo', per commemorare le vittime delle Foibe, l'amministrazione comunale ha promosso per giovedì 11 febbraio alle ore 18.00 la presentazione on line del libro di Silvia Dai Pra' 'Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria' edito da Laterza

martedì, 9 febbraio 2021, 10:09

Confartigianato Imprese Lucca interviene in merito all'intenzione del comune di Capannori di procedere alla realizzazione dell'acquedotto e delle fognature su viale Europa nelle frazioni di Marlia e Lammari

lunedì, 8 febbraio 2021, 15:49

In programma l'11, il 18 e il 25 febbraio. Potranno essere seguiti in diretta sul canale YouTube del Comune

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:18

Il contributo vale sia per i nidi comunali che per quelli privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i 'Buoni servizio' regionali