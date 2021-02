Piana



Fantozzi-Petrini (Fdi): "Grave il like dell'assessore Del Carlo. Un amministratore pubblico deve rappresentare l'intera comunità"

lunedì, 22 febbraio 2021, 12:21

"Ha causato una forte indignazione a livello nazionale la vicenda che ha coinvolto Giorgia Meloni, pesantemente insultata dal professor Giovanni Gozzini.

La solidarietà è giunta immediatamente anche dal presidente della Repubblica. Di fronte alla solidarietà bipartisan del mondo politico e civile, registriamo che l'assessore di Capannori Davide Del Carlo, invece, ritiene condivisibili le parole di Selvaggia Lucarelli, personaggio ormai noto per le sue cadute di stile, che in un post afferma di non voler esprimere alcuna solidarietà nei confronti di Giorgia Meloni" denunciano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il Consigliere comunale di Capannori, Matteo Petrini, e Paolo Ricci, presidente del circolo Fdi di Capannori.

"Un comportamento, quello dell'assessore Del Carlo, che riteniamo grave e assolutamente da stigmatizzare perché un amministratore pubblico non dovrebbe assolutamente condividere certe linee di pensiero, qualsivoglia sia la sua appartenenza politica. Siamo increduli che, nel 2021, ci si possa esprimere pubblicamente come fatto dal professore Gozzini. Siamo ancor più increduli che un amministratore pubblico possa condividere la "non solidarietà" espressa dalle parole della Lucarelli" aggiungono Fantozzi, Petrini e Ricci.

"Provvederemo a presentare una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Del Carlo direttamente al Sindaco Menesini (nonché Presidente della Provincia), che ci auguriamo induca l'assessore alle scuse pubbliche" annuncia Matteo Petrini.