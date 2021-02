Piana



Futuri lavori per acquedotto: Confartigianato chiede collaborazione

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:33

In merito al progetto illustrato dal comune di Capannori riguardo la realizzazione dell'acquedotto e delle relative fognature su viale Europa, loc. Marlia-Lammari, interviene Confartigianato, prevedendo notevoli disagi di categoria.



Nel comunicato si sottolinea che: “L'intervento, in programma a partire da giugno/luglio 2021, si protrarrà per circa 7 mesi, senza che siano previsti sensi alternati nella viabilità della tratta in questione- specificando inoltre che- “in direzione sud Marlia-Lammari è previsto senso di marcia unico; mentre in direzione nord avremo un doppio senso per il traffico leggero e un senso unico per quello pesante, nella tratta da via Lucchese deviando verso Segromigno, passando poi per via Nuova e infine reimmettersi su vle. Europa”.



Vincolando inesorabilmente la futura circolazione di tutte le tipologie di veicoli, Confartigianato fa leva su un responsabile e preventivo lavoro di sensibilizzazione da parte dell'amministrazione di Capannori, precisando che: “Sicuramente avremo disagi per il trasporto pesante che andrà a gravare sui costi e sull'allungamento dei tempi necessari per la consegna merci: chiediamo quindi che l'amministrazione suggerisca alacremente ai privati l'uso di strade alternative, onde evitare ulteriori disagi al settore dell'autotrasporto, che è un'attività basilare per l'economia del nostro paese”.



Una richiesta preventiva, che comunque esclude la fascia oraria notturna, che va dalle ore 22.00 alle 6.00.