I consiglieri di maggioranza Ceccarelli e Lionetti chiedono l'acquedotto nei paesi interessati dal raddoppio della ferrovia

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:43

Realizzare l’acquedotto nelle frazioni centrali del territorio – Paganico, Tassignano, Santa Margherita, Pieve San Paolo – che saranno interessate dal raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Lucca.

Questa la richiesta mossa con un’apposita mozione da discutere in Consiglio Comunale dal consigliere comunale Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati) e dalla consigliera comunale Laura Lionetti (Partito Democratico).

Secondo i due consiglieri di maggioranza, infatti, diventa prioritario l’intervento di Acque spa nei paesi centrali, alla luce dei lavori per il raddoppio della ferrovia, perché rappresentano un’occasione sia per migliorare la mobilità delle persone via rotaia, sia per dotare di nuovi servizi le frazioni coinvolte.

“Stiamo già lavorando con l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e Acque spa -dicono Ceccarelli e Lionetti – per impostare l’estensione della rete idrica a Santa Margherita, Tassignano, Pieve San Paolo e Paganico, che saranno interessati dal raddoppio della ferrovia. Per i residenti sono lavori fondamentali. Per noi consiglieri sono lavori urgenti in quanto paesi così popolosi devono assolutamente essere serviti dall’acquedotto. L’amministrazione Menesini e Acque spa hanno già iniziato un percorso virtuoso in questo senso: Acque, negli ultimi anni, sta investendo somme considerevoli sul nostro territorio, dando anche risposte che i cittadini aspettavano da tanti anni. In linea con questo modo di procedere, siamo certi che il prossimo passo sarà l’acquedotto nei paesi interessati dal raddoppio delle ferrovia. Stiamo seguendo la questione in prima persona fin dall’inizio e continueremo a farlo finché non saranno conclusi i lavori”.