Il centrodestra appoggia Maurizio Marchetti: "Uniti e compatti per il bene del comune"

sabato, 20 febbraio 2021, 17:34

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e truffa: è questa l’accusa per la quale, i militari del comando provinciale dei carabinieri di Lucca hanno tratto in arresto un 35enne di origine albanese, residente ad Altopascio, sul cui conto pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna pochi giorni...

sabato, 20 febbraio 2021, 12:44

Conto alla rovescia per la XXXII edizione della Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia che – nel rispetto delle normative anti-Covid – è stata ripensata e quindi strutturata in modo diverso dal solito, riuscendo a coniugare come sempre sicurezza e bellezza

sabato, 20 febbraio 2021, 08:31

Arrivano le piste ciclabili nel centro di Capannori, previste nel progetto di innovazione urbana che interessa la frazione capoluogo e le aree limitrofe. Dura è la reazione dei consiglieri comunali di minoranza, Ilaria Benigni e Giuseppe Pellegrini nei confronti dell’amministrazione comunale di Capannori

venerdì, 19 febbraio 2021, 16:41

R.A.F., 34enne di Altopascio, con precedenti a carico, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, avendo commesso il fatto utilizzando un’arma impropria su un mezzo dedicato al pubblico servizio e con il volto travisato

venerdì, 19 febbraio 2021, 15:34

Sono più di 140 le attività economiche altopascesi, tra imprese commerciali e artigianali, microimprese, partite iva, società sportive, operatori culturali, turistici e dello spettacolo a beneficiare del bando dell'amministrazione D'Ambrosio dedicato alle realtà più direttamente colpite dagli effetti economici del Covid-19

venerdì, 19 febbraio 2021, 15:32

Sopralluogo dell'amministrazione comunale di Porcari allo stadio comunale per fare il punto sull'avanzamento dei lavori di efficientamento energetico e di posa del manto sintetico