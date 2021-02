Piana : altopascio



Il comitato di via Romea si oppone al sottopasso: "Prima la circonvallazione"

lunedì, 15 febbraio 2021, 13:55

"Non mancano i mezzi, ma la volontà": è l'appello del comitato di via Romea ad Altopascio all'amministrazione riguardo il progetto di realizzazione del sottopasso.



"Non siamo contrari, ma vorremmo che prima si prendessero decisioni certe e sicure sulla circonvallazione - incalzano i rappresentanti del comitato - L'amministrazione afferma come il progetto del sottopasso consentirebbe una riqualificazione del quartiere, ma non comprende che in questo modo tutto il traffico, compreso quello pesante, verrebbe semplicemente spostato".



La paura è che portando avanti la realizzazione del sottopasso, la questione della circonvallazione passerebbe ancora in secondo piano: "Dopo decenni di promesse siamo giunti alla conclusione che quest'ultima non sia una priorità dell'amministrazione e delle forze politiche - continuano - Per inciso, poi, sull'eventuale sottopasso sarebbe vietato il transito ai mezzi pesanti e di conseguenza non sarebbe una risoluzione ai disagi che ci sono oggi. I gravi problemi di inquinamento rimarrebbero invariati e non crediamo che un'autostrada che attraversa i quartieri, le zone residenziali e verdi possa essere definita riqualificazione".