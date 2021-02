Piana



Le sentinelle di Legambiente Capannori e Piana lucchese all'opera

domenica, 28 febbraio 2021, 18:59

A Capannori i volontari di Legambiente continuano da settimane la loro opera di pulizia e di salvaguardia del territorio: si prendono cura dei terreni abbandonati, dei fossi lungo le strade di grande traffico, dei luoghi nascosti e frequentati solo dagli incivili che vi scaricano la loro spazzatura, senza coscienza.

Legambiente sta cercando di lottare contro questa indifferenza che inquina i suoli, i corsi d’acqua e tutti gli ecosistemi che si trova a toccare. Le sentinelle di Legambiente – a piccoli gruppi, con guanti e mascherine, nel rispetto delle norme di sicurezza- stanno, dall’inizio del 2021, raccogliendo rifiuti di ogni genere, materiali che potrebbero essere smaltiti correttamente nella raccolta differenziata, ma anche rifiuti speciali che vanno segnalati in quanto pericolosi per uomo e ambiente.

Ad oggi, con una media di due uscite settimanali, il “Sabato per l’Ambiente” con la pulizia dei canali di Marlia, e grazie all’azione congiunta di Legambiente Valdera, WWF e Consorzio di Bonifica Nord per la cura delle Oasi, i volontari della Piana hanno collezionato più di 300 ore di pulizie, regalando alla comunità un corrispettivo di spazzamento di oltre 7.500 euro, e rimuovendo svariati quintali di rifiuti.

“Il nostro sogno è che non ci sia più bisogno di un'attività così intensa di pulizia - dichiara la Presidente di Legambiente Capannori, Maria Cristina Nanni - per questo il nostro primo obiettivo è sempre stato e continua ad essere l'educazione e la sensibilizzazione ambientale. Ma a fronte delle tante segnalazioni che ci arrivano dai cittadini ci siamo trovati a dover istituire un vero e proprio gruppo operativo che presidi il territorio ed intervenga in modo capillare dove c'è più bisogno."

A Capannori la raccolta differenziata è ormai da anni ben strutturata; è efficientissimo il servizio Acchiapparifiuti per la segnalazione di abbandoni circoscritti (via Whatsapp: 3486001346), e sono in corso ulteriori migliorie comunicative e di servizi grazie anche all’azione del gestore ASCIT. I risultati tuttavia si iniziano a vedere e un ambiente ripulito e salubre è la più bella gratificazione.