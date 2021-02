Piana



"Montemagni e Fantozzi tifano per il passaggio a livello e per il traffico sulla via Francesca Romea"

giovedì, 11 febbraio 2021, 17:47

Due i progetti su cui la maggioranza di Altopascio si dice irremovibile: la realizzazione del sottopassaggio ferroviario e il completamento della circonvallazione che da via Bientinese porta al Turchetto.



"Chi dice che non siano due idee imprescindibili non respira l'aria dei cittadini i quali aspettano con urgenza la realizzazione di questione progetti - esprimono - Probabilmente i consiglieri Fantozzi e Montemagni non hanno mai consultato gli altopascesi e dunque non sanno quale sia il loro pensiero sull'eliminazione del passaggio a livello".



La diminuzione del traffico e dell'inquinamento, i due punti cruciali su cui la maggioranza si concentra: "Quando si parla bisogna anche esporre azioni e soluzioni, altrimenti sono discorsi vuoti e alle persone non servono - concludono - Nessuno dell'opposizione ha mai mosso un dito per ottenere le risorse necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura. Ci è riuscita invece l'amministrazione d'Ambrosio che ha trovato, grazie alla Regione Toscana, 200 mila euro da destinare proprio alla progettazione dell'opera. Senza parlare dell'installazione delle centraline per la qualità dell'aria e la nuova forestazione di intere aree nel comune. Questi sono i fatti".