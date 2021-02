Piana



Montemagni (Lega): "Pessima qualità dell'aria nella piana lucchese, inadeguato l'attuale piano regionale"

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:56

Il consigliere Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, commenta i dati Arpat sulla qualità dell'aria nella Piana di Lucca.



"I dati comunicati da Arpat per la piana di Lucca - afferma - confermano l'inadeguatezza dell'attuale piano regionale sulla qualità dell'aria."



"La situazione permane molto critica - precisa l'esponente leghista - e non si sono fatti minimamente passi avanti per addivenire ad una soluzione su una tematica rilevante che coinvolge un gran numero di cittadini."



"Infatti, l'Agenzia preposta al rilevamento - prosegue il consigliere - evidenzia, per l'ennesima volta, una criticità assai grave che vede il problema inerente al Pm10, come palesemente irrisolto."



"Siamo più volte intervenuti sul delicato tema - sottolinea il rappresentante della Lega - ma rileviamo come da parte della Regione non ci sia, viceversa, una doverosa attenzione e probabilmente un'effettiva preparazione e cognizione di causa sulla stringente problematica."



"Ricordiamo che respirare un'aria malsana - insiste il consigliere - significa, infatti, mettere costantemente a rischio la salute delle persone."



"E' innegabile, dunque - conclude Elisa Montemagni - che quanto proposto, negli anni, sulla predetta questione, da chi amministra la Toscana non sia, pertanto, utile per fonteggiare una vera e propria calamità che, con troppa e dannosa frequenza, si abbatte sull'area lucchese."