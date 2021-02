Piana



Parole e coccole: ad Altopascio le coccole si fanno attraverso i libri

venerdì, 5 febbraio 2021, 15:51

La lettura come atto d'amore, riparte il ciclo d'incontri del progetto "Parole e coccole". L'appuntamento è martedì 9 febbraio, alle 17, in modalità online, con l'educatrice esperta di letteratura per l'infanzia Manuela Bianucci. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi mandando un'email a servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it.

Condividere la lettura a voce alta con i bambini è un momento di grande piacere, un vero e proprio gesto d'amore. Un'attività che, se svolta con continuità, diventa parte integrante e fondamentale della crescita del bambino. È questo l'obiettivo di "Parole e coccole", il progetto, che rientra nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità "Tu Qui", promosso dall'amministrazione D'Ambrosio e dal settore educativo del Comune di Altopascio. Si tratta di incontri, utili anche per conoscere e approfondire il percorso di "Nati per leggere", rivolti a tutti gli adulti interessati alla lettura per l'infanzia, in particolare alla fascia di età 0-3 anni. I genitori con figli 0-12 mesi possono partecipare alle iniziative con i propri bambini.

Per info: settore servizi al cittadino - ufficio servizi educativi; via Casali, 26. Dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30; il martedì anche il pomeriggio con orario 15-17. Tel: 0583.216353-216907; servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it.