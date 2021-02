Piana : altopascio



Pd: "D'Ambrosio ricandidata, il cambiamento può proseguire"

mercoledì, 24 febbraio 2021, 19:37

Non nasconde la soddisfazione il Pd di Altopascio nel vedere ricandidata a sindaco Sara d'Ambrosio.



"Il progetto di un cambiamento può continuare per i prossimi cinque anni - esprimono i Dem - Sono stati raggiunti moltissimi obiettivi e poste le basi per un lavoro a lungo termine. Adesso è ora di continuare".



Stando alle parole del Pd, la città in questi anni è potenzialmente migliorata: "Sono stati finanziati interventi attesi da anni come il palazzetto dello sport, la rotatoria a Badia Pozzeveri, il marciapiede a Michi, il sistema di videosorveglianza, il piano strutturale intercomunale, la stazione ecologica, gli orti urbani, i nuovi spogliatoi del campo sportivo di Badia, la riqualificazione del parco delle mura e, di primaria importanza, la progettazione della circonvallazione sud di Altopascio - continua il partito - Sul piano della scuola è riuscita a trovare 230 mila euro di contributi ministeriali per le politiche formative e giovanile e messo a norma antincendio sei istituti inserendo al loro interno le cucine offrendo così un miglioramento qualitativo".



Il Pd parla chiaro e afferma come D'Ambrosio sia la strada giusta per continuare il progetto su Altopascio: "Occorre ricordare come nel comune di nessuna scuola possedesse le necessarie e dovute certificazioni di sicurezza. La collaborazione con gli enti e le società partecipate in questi cinque anni ha reso possibile investimenti di primaria importanza sotto tantissimi aspetti per la qualità della vita - conclude il Pd - Ta i progetti più importanti, ha finanziato la riqualificazione del centro di Spianate, la demolizione dell'ex inceneritore, il rifacimento della rete stradale comunale con oltre dieci chilometri di strade asfaltate. Solidarietà, presenza sul territorio e tra le persone, visione del futuro e fatti. Sono questi i punti chiave che contraddistinguono il mandato di Sara D'Ambrosio alla guida di Altopascio".