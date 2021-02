Piana



Realizzata una rotonda provvisoria davanti alla sede comunale di piazza Aldo Moro

martedì, 9 febbraio 2021, 20:12

E' stata realizzata una rotonda provvisoria davanti alla sede comunale di piazza Aldo Moro al fine di rendere più sicura e fluida la circolazione in questa zona.

L'intervento si inserisce all'interno dell'opera di riqualificazione in corso dell'area adiacente piazza Moro che prevede la realizzazione di una pensilina coperta per la fermata del bus, di un marciapiede e di uno spazio di sosta per l'autobus.

Inoltre, sono in fase di realizzazione rampe di accesso per le persone con disabilità, alcune aiuole ed un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza della farmacia. Sul lato della farmacia inoltre si sta lavorando per aumentare gli stalli di sosta esistenti a servizio dei cittadini e delle attività presenti.

"La rotonda resterà provvisoria per un certo periodo per valutare gli effetti, che comunque fin da questi primi giorni appaiono positivi avendo migliorato notevolmente la viabilità dell'incrocio, e quindi con molta probabilità sarà resa definitiva - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Il nostro obiettivo è rendere più sicuro e fluido il transito nell'area del Municipio interessata anche da altri lavori di riqualificazione, come la costruzione della pensilina coperta alla fermata dei bus per renderla più confortevole e accessibile e il nuovo spazio di sosta per i mezzi pubblici, che insieme al nuovo attraversamento pedonale garantirà maggiore sicurezza per la circolazione e per i pedoni. Inoltre stiamo realizzando nuovi stalli di sosta per migliorare la possibilità di parcheggio in questa zona particolarmente frequentata".

L'opera di riqualificazione sarà ultimata entro la fine di febbraio.