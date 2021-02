Piana



Riapre il PuntoAcque di Capannori

martedì, 9 febbraio 2021, 13:19

Da mercoledì 10 febbraio torna a essere aperto al pubblico il PuntoAcque di Capannori, in via Cardinale Pacini. Gli uffici commerciali di Acque, gestore idrico del Basso Valdarno e della Piana Lucchese, infatti, dopo un doppio periodo di chiusura - prima per il lockdown, poi per lavori di ristrutturazione programmati - sono nuovamente pronti ad accogliere i cittadini che necessitano di informazioni o di aiuto circa la propria utenza, con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Le ultime settimane di chiusura sono servite a un radicale restyling e a una riorganizzazione degli spazi, con l’obiettivo di offrire agli utenti un servizio ancora migliore, più accogliente e più rapido.

L’orario di apertura torna a essere quello consueto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. La novità, già introdotta dal maggio scorso, è quella dell’appuntamento: una scelta motivata dall’esigenza di evitare affollamenti e quindi di ridurre al minimo i rischi per la salute. Per prenotare, basta accedere alla sezione “Uffici al pubblico” sul sito www.acque.net o telefonare al call center commerciale (800 982 982 da fisso, 050 843 843 da cellulare): in questo modo, l’utente potrà recarsi al PuntoAcque quando sarà il proprio turno, il giorno concordato e all’orario stabilito, senza fare code.

Un’alternativa ancora più comoda rispetto all’appuntamento dal vivo presso una delle sedi di Acque è quella della videochiamata, attraverso la quale gli stessi operatori del PuntoAcque possono interagire online con l’utente. Il tutto attraverso un pc o uno smartphone, utilizzando alcuni tra i più diffusi sistemi di video-contatto (Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom, etc.). La videochiamata consente inoltre di poter prendere visione in tempo reale della documentazione per completare una pratica. Per ulteriori informazioni e per prenotare un appuntamento c’è la pagina www.acque.net/videochiamata.