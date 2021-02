Piana



Sarà messa in sicurezza la frana di San Pietro a Marcigliano

sabato, 27 febbraio 2021, 12:27

Sarà messa in sicurezza la frana presente a San Pietro a Marcigliano sulla via per San Pietro.



L'amministrazione comunale ha infatti ottenuto un finanziamento di 255 mila euro, corrispondente al totale delle risorse necessarie a realizzare l'intervento, grazie alla partecipazione ad un bando del Ministero dell'Interno finalizzato a finanziare opere di messa in sicurezza del territorio.



I lavori prenderanno il via a primavera e prevedono la messa in sicurezza del versante interessato dalla frana, anche attraverso l'impianto di micropali, e la ricostruzione del tratto stradale interessato dal movimento franoso che sarà riportato allo stesso assetto precedente alla frana.



“Con questo intervento andiamo a risolvere una problematica presente da diverso tempo sulla via per San Pietro a San Pietro a Marcigliano, zona a particolare vocazione turistica, a andando a mettere definitivamente in sicurezza il versante e il tratto stradale interessato dal movimento franoso- afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. L’intervento sarà realizzato a primavera grazie all’ottenimento di risorse ministeriali che copriranno l’intero costo dei lavori”.