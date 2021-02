Piana



Tenta furto su un mezzo della Croce Rossa: arrestato

venerdì, 19 febbraio 2021, 16:41

Nella serata di mercoledì una pattuglia del commissariato addetta al controllo del territorio, transitando in via della stazione nel comune di Buggiano, ha udito il rumore di un vetro che veniva infranto e subito dopo ha notato un uomo, con il volto coperto da un passamontagna che, alla vista della volante della polizia, si dava alla fuga salendo velocemente su un’auto, iniziando la marcia.



Gli operatori, nonostante il tentativo di fuga, sono riusciti prontamente a bloccarlo e, a vista, hanno notato che sul sedile anteriore vi era un martello da carpentiere e il passamontagna utilizzato poco prima.



Sul posto i poliziotti hanno accertato che lo stesso aveva appena tentato il furto su uno dei veicoli in uso alla locale sede della Croce Rossa Italiana, specificatamente sul veicolo Fiat Doblò, con colori di istituto, veicolo di pubblica utilità in quanto utilizzato anche per il traporto di persone disabili. Il mezzo, infatti, presentava il vetro del finestrino posteriore destro in frantumi.



L’uomo identificato per R.A.F., 34enne di Altopascio, con precedenti a carico, è stato condotto negli uffici del commissariato per gli accertamenti del caso. Nell’auto utilizzata per i suoi spostamenti è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico occultato nel vano porta oggetti.



Dopo le formalità di rito il cittadino italiano è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, avendo commesso il fatto utilizzando un’arma impropria su un mezzo dedicato al pubblico servizio e con il volto travisato.



L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nella mattinata di oggi, oltre a convalidare l’arresto disponeva nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Altopascio con obbligo di permanere nella propria abitazione dalle ore 19.00 alle ore 6.00.