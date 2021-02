Piana : capannori



"Via del Chiasso è un disastro"

martedì, 9 febbraio 2021, 20:02

"Via del Chiasso è un disastro". Così Anthony Masini, coordinatore comunale di Forza Italia a Capannori, si esprime in merito alla situazione della via citata in quel di Lammari, divenuta famosa in tutta Italia per il famoso dosso in mezzo al nulla.

"Il mal tempo di queste ultime settimane - dice - ha peggiorato ulteriormente una situazione che già era critica. Manto stradale disastrato, pessimo scolo dell'acqua, il tutto condito da una pessima visibilità, rendono via del Chiasso fra le peggiori del comune. Eppure, è tutt'altro che secondaria visto che tante famiglie vivono li. Il nostro capogruppo in consiglio comunale, Matteo Scannerini, ha presentato da tempo una mozione per la riqualifica totale di tale tratto. Peccato che sia ancora da discutere, complice un lento svolgimento dei lavori dell'aula. Auspichiamo che il problema sia presto preso in considerazione dall'assessorato ai lavori pubblici. Così non si può certo andare avanti".