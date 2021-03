Piana



Altopascio, conclusi i lavori di potenziamento del depuratore

venerdì, 12 marzo 2021, 14:00

di chiara grassini

Completati i lavori di potenziamento del depuratore "Altopascio centro": stamani il sopralluogo in via Bientinese con il sindaco SaraD'Ambrosio e l'assessore ai lavori pubblici e all'ambiente Daniel Toci. Presenti anche Giuseppe Sardu, il presidente di Acque Spa, il manger Samuele Ravagli e il consigliere di amministrazione Antonio Bertolucci.



"Altopascio centro"è il più importante impianto tra i cinque:Chimenti, Spianate, Badia Pozzeveri, e Marginone. I lavori sono terminati nelle settimane scorse per un intervento pari a oltre 700.000 euro e con un minor consumo energetico.

"La linea dei trattamenti fanghi è stata trasformata in linea di trattamento biologico- ha spiegato Ravagli -. Tra gli aspetti di modernizzazine una nuova configurazione degli impinti e l'installazione di macchinari e macchine più performanti."



Il primo cittadino ha voluto sottolineare l'importanza ambientale e il miglioramento dell'area e che il percorso è iniziato circa dieci anni fa e si è concluso nella tarda mattinata.



Il presidente dI Aque Spa, ovvero Giuseppe Sardu,ha riportato cifre e dati più specifici. Ha parlato infatti di più di 100 milioni di investimenti in tutto il territorio di Altopascio e di miglioramento ambientale oltre a quello dell'impianto per la sicurezza.



"E' un investimento fondamentale-ha detto-,occorre mantener alto il livello e servire al meglio la comunità".