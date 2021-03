Piana



Altopascio, da lunedì sarà possibile richiedere i buoni alimentari

giovedì, 4 marzo 2021, 15:00

Ad Altopascio tornano i buoni spesa. Da lunedì 8 marzo, sarà infatti possibile compilare il modulo online sul sito del comune di Altopascio (www.comune.altopascio.lu.it) per poter richiedere nuovamente i buoni spesa alimentari. Tra le novità di questa terza mandata, voluta dall'amministrazione comunale, c'è la possibilità che a richiedere i buoni siano anche i nuclei familiari con redditi formati esclusivamente da pensione. Un modo, quest'ultimo, per intercettare e sostenere anche quella fascia di cittadini in forte difficoltà economica, spesso anziana e spesso unica fonte di sostentamento per i figli o i nipoti.

Per chiederei buoni spesa c'è tempo fino alle 24 di sabato 20 marzo 2021. A tutti coloro che hanno i requisiti sarà consegnata una carta prepagata, che funziona esattamente come un bancomat, ma, a differenza di un bancomat, non ha bisogno del pin. Sulla carta sono caricati gli importi riconosciuti dal bando. I cittadini potranno spendere le risorse dove vogliono, nei negozi di alimentari, latticini, panifici, prodotti tipici, discount, drogherie, grandi magazzini, spacci, surgelati e supermercati che accettano il circuito Mastercard.

È quindi lo strumento ideale per andare a fare la spesa ovunque si voglia, senza rinunciare alle proprie abitudini e ai propri negozianti di fiducia.

"Attraverso il bando - spiegano il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio e l'assessore al sociale, Ilaria Sorini - andiamo nuovamente a intervenire verso coloro che stanno subendo maggiormente le conseguenze economiche del Covid-19 e che si trovano in uno stato di effettivo bisogno. a sostenere chi, più di altri, sta subendo le conseguenze economiche della pandemia e ha quindi bisogno di un aiuto efficace. Abbiamo voluto aggiungere tra i destinatari di questo nuovo bando anche i nuclei il cui reddito è formato esclusivamente dalla pensione, perché in questo modo riusciamo a intercettare i bisogni anche dei più anziani e riusciamo a intervenire in quelle situazioni dove la pensione rappresenta la forma di sostentamento dell'intera famiglia. Questa misura va a sommarsi a quella del bando per le famiglie e del fondo per l'acquisto di pc, tablet e strumenti per la connettività per i ragazzi delle scuole, misure che vanno nella direzione di sostenere le famiglie e non lasciare indietro nessuno".

Compilare la domanda per richiedere i buoni spesa è molto semplice: si fa online e vengono chieste poche informazioni. Per i pensionati l'amministrazione comunale ha previsto un supporto alla compilazione: è sufficiente chiamare l'Urp (0583.216455) che darà loro un appuntamento, supportandoli nell'invio della domanda.

DESTINATARI DEL BANDO. Il bando è rivolto a tutti quei soggetti che rientrano in almeno una delle seguenti casistiche: lavoratori autonomi o lavoratori con contratti di collaborazione colpiti da chiusura o sospensione dell'attività a causa Covid -19; lavoratori dipendenti con almeno 4 settimane di cassa integrazione nell'anno 2020; lavoratori stagionali con contratto di lavoro concluso tra settembre 2019 e Gennaio 2021; nuclei familiari con redditi formati esclusivamente da pensione il cui importo mensile sia pari o inferiore a 684,74 euro al mese per ciascun pensionato.

MODALITÀ DI EROGAZIONE. Il buono spesa viene erogato in un'unica soluzione, è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare: 100 euro (fino a 2 persone), 200 euro (da 3 a 4 persone), 300 euro (oltre 5 persone).

Per informazioni: Ufficio sociale ai numeri 0583.216353 o 0583.21690 oppure alla mail servizi.sociali@comune.altopascio.lu.it.